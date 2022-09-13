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В Акмолинской области производят более 328 тысяч кубометров кирпича

Акмолинская область производство кирпич Фото: pixabay
В Акмолинской области с каждым годом набирает обороты отрасль производства строительных материалов. Значительно увеличено качество и объем выпускаемой продукции в разных частях страны и за рубежом.

Сегодня на предприятиях области выпускается множество видов продукции, необходимых для строительства: кирпич, цемент, железобетонные изделия, минеральные плиты, бетонные и пластиковые трубы, щебень и песок.

По данным Акмолинского областного управления предпринимательства и промышленности, общий годовой объем производства кирпича составил более 328 тыс. кубов, что превышает 24% от всех выпускаемых в стране кирпичей. Кроме того, в регионе произведено более 648 тыс. тонн цемента, 25,7 тыс. тонн железобетонных изделий, более 26 тыс. тонн минеральных плит и 6,3 млн тонн песка и щебня и 1,4 тыс. тонн пластиковых труб.

Только с конца прошлого года по июль этого года на территории области запущены два крупных кирпичных завода ТОО "ENKI" и "SGBrick". Всего в год здесь производится 150 млн штук кирпича. Это позволит в ближайшее время увеличить количество данных строительных материалов до полутора-двух раз. Кроме того, в этой сфере реализуются и другие перспективные проекты, – рассказал заместитель руководителя Управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Александр Загребин.

Сегодня Акмолинская область ежегодно импортирует в Россию и Узбекистан 40,2 тыс. тонн кирпича по цене 2846,1 тыс. долларов, более 520 тыс. тонн цемента, 8,1 тыс. тонн железобетонной продукции и минеральных плит, а также 10,9 тыс. тонн щебня по цене 48 тыс. долларов.

При этом следует отметить, что в Россию и Китай экспортировано более 353 тыс. тонн пластмассовых труб.

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