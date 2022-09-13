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Конфликт со стрельбой произошел в Алматинской области

Конфликт со стрельбой произошел в Алматинской области Фото: pixabay
В социальных сетях появилось видео конфликта, произошедшего в селе Кемертоган Карасайского района Алматинской области. На кадрах группа лиц что-то выясняет у вырытой ямы. Мужчина, который шел в сторону толпы, произвел несколько выстрелов в воздух, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента полиции, 12 сентября около 19:00 сотрудники ГКП "Таусамалы кызмет", а также местные жители поселка Иргели Карасайского района приступили к строительству дополнительного источника воды для наполнения резервуаров.

Бывшее руководство в лице 41-летнего директора выразило недовольство, при этом ее 45-летний супруг осуществил несколько выстрелов в воздух с зарегистрированного на него газового пистолета.Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что в настоящее время пистолет изъят, владелец доставлен в Управление полиции Карасайского района для дальнейшего разбирательства.

По результатам он будет привлечен к административной ответственности по ст. 485 ч. 1 КоАП РК "Неправомерное применение оружия с приостановлением действия разрешения на хранение и ношение оружие".Пресс-служба ДП Алматинской области

4 августа около 16:20 в больницу села Узынагаш с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей, один из которых скончался в реанимации. Был объявлен план "Перехват". В областной полиции сообщили, что все участники конфликта установлены и проводятся мероприятия по их задержанию. 8 августа в полиции назвали причины убийства в селе Узынагаш.

Динара Халдарова
Алматинская область
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