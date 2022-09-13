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Фавориты определены. Прогноз эксперта на матчи PRO HOKEI LIGASY 2022

Фавориты определены. Прогноз эксперта на матчи PRO HOKEI LIGASY 2022 Фото: Parimatch
Хоккейный сезон продолжает набирать обороты, и уже сегодня мы станем свидетелями первых матчей еще четырех клубов, сообщает Zakon.kz.

Эксперт Parimatch Константин Пушкарев дал прогноз на предстоящие встречи.

13-14 сентября любители хоккея смогут насладиться противостояниями между "Торпедо" и "Актобе", а также "Иртышом" и "Бейбарысом".

В этом году "Иртыш" и "Торпедо" команды, состав которых – молодые хоккеисты. По мнению эксперта, они, скорее всего, будут "поставщиками" очков для соперника, за плечами которого опыт и многолетняя сыгранность.

"Торпедо" – "Актобе"

Команды уже встречались ранее в рамках чемпионата Казахстана. Тогда из восьми матчей победу в семи забрал усть-каменогорский клуб. В этом году "Торпедо" сдает свои позиции в связи с большими изменениями в составе. Сможет ли команда из Усть-Каменогорска восстановить былое величие, покажет время, а пока явный фаворит в этой паре – "Актобе".

Прогноз: победу одержит "Актобе".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 3.45, П2 – 1.29

"Иртыш" – "Бейбарыс"

Победу "Иртыша" над "Бейбарысом" в Кубке Казахстана многие до сих пор считают невероятным везением. Стоит отметить, что павлодарская "молодежка" выйдет на лед против команды, в составе которой играют матерые игроки. "Бейбарыс" – очевидный фаворит, но, можно быть уверенными, обе команды будут бороться до последнего.

Прогноз: победа "Бейбарыса".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 5.10, П2 – 1.15

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