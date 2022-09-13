Появилось видео подготовки резиденции "Акорда" к встрече Папы Римского

13 сентября Папа Римский Франциск прибыл в столицу Казахстана. Его лично встретил в аэропорту президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Кортеж высокого гостя уже направляется во дворец "Акорда".

В рамках визита Папы Римского Франциска запланированы встречи с высшим руководством Казахстана, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

14 сентября в Нур-Султане состоится Святая месса с участием Папы Римского Франциска. Ожидается присутствие около 3 тыс. паломников из разных стран.

Месса Папы Римского Франциска будет бесплатной для всех желающих. Ее проведут на территории международного выставочного центра EXPO.

Для тех, кто хотел бы посмотреть мессу, но не сможет находиться на месте, будет организована прямая трансляция.