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В "Акорде" прошла церемония приветствия Папы Римского

В "Акорде" прошла церемония приветствия Папы Римского Фото: akorda.kz
В настоящее время Папа Римский Франциск находится в резиденции "Акорда", сообщает Zakon.kz.

13 сентября Папа Римский прибыл в Нур-Султан. Его лично встретил в аэропорту президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Фото: akorda.kz

В

Фото: akorda.kz

В рамках визита Папы Римского Франциска запланированы встречи с высшим руководством Казахстана, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

14 сентября в Нур-Султане состоится Святая месса с участием Папы Римского Франциска. Ожидается присутствие около 3 тыс. паломников из разных стран.

Месса Папы Римского Франциска будет бесплатной для всех желающих. Ее проведут на территории международного выставочного центра EXPO.

Для тех, кто хотел бы посмотреть мессу, но не сможет находиться на месте, будет организована прямая трансляция.

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Анастасия Стативкина
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