Автомат, нож и гашиш с "синтетикой" изъяли полицейские у наркоторговцев в Алматы
Полицейские Алматы вышли на него, задержав двух молодых наркозакладчиков. 23-летний гражданин И. и его 20-летняя спутница попали в поле зрения полицейских по улице Карасай батыра.
У парня было обнаружено два спичечных коробка и четыре свертка, обмотанных белой изолентой. У девушки изъяли три спичечных коробка с веществом растительного происхождения. По словам молодых людей, эти коробки и свертки они получили от мужчины с целью дальнейшего распространения и успели сделать уже восемь закладок. Через несколько часов был задержан и сам распространитель.
Его автомашина Toyota Camry была блокирована на пересечении улиц Муратбаева и Богенбай батыра. Согласно оперативной информации, в автомашине могут храниться запрещенные законом предметы и вещества. Начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков
В ходе обыска автомашины изъято:
три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, со специфическим запахом;
13 свертков, обмотанных черной изолентой, внутри которых вещество коричневого цвета со специфическим запахом;
шесть спичечных коробков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом;
большой охотничий нож;
патронаж с пластиковыми патронами – пять штук;
набор охотника – 15 штук;
шесть коробок с патронами;
эти же патроны россыпью – 23 штуки;
светозвуковой АК с магазином и патронами – 24 штуки;
арбалет.
По изъятым предметам и веществам назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
По словам задержанного, наркотические вещества он приобрел через социальную сеть с целью дальнейшего распространения, а охотничий арсенал принадлежит ему. По указанию прокуратуры Алмалинского района данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 297, ч. 2 УК РК. Начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков