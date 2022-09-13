Автомат, нож и гашиш с "синтетикой" изъяли полицейские у наркоторговцев в Алматы

Устойчивый наркоделец с "наемными работниками" задержан полицией Алматы, сообщает Zakon.kz.

Полицейские Алматы вышли на него, задержав двух молодых наркозакладчиков. 23-летний гражданин И. и его 20-летняя спутница попали в поле зрения полицейских по улице Карасай батыра.

У парня было обнаружено два спичечных коробка и четыре свертка, обмотанных белой изолентой. У девушки изъяли три спичечных коробка с веществом растительного происхождения. По словам молодых людей, эти коробки и свертки они получили от мужчины с целью дальнейшего распространения и успели сделать уже восемь закладок. Через несколько часов был задержан и сам распространитель.

Его автомашина Toyota Camry была блокирована на пересечении улиц Муратбаева и Богенбай батыра. Согласно оперативной информации, в автомашине могут храниться запрещенные законом предметы и вещества. Начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков

В ходе обыска автомашины изъято:

три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, со специфическим запахом;

13 свертков, обмотанных черной изолентой, внутри которых вещество коричневого цвета со специфическим запахом;

шесть спичечных коробков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом;

большой охотничий нож;

патронаж с пластиковыми патронами – пять штук;

набор охотника – 15 штук;

шесть коробок с патронами;

эти же патроны россыпью – 23 штуки;

светозвуковой АК с магазином и патронами – 24 штуки;

арбалет.

По изъятым предметам и веществам назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.