Военнослужащие оказали помощь пострадавшим от пожара костанайцам

Народную инициативу по сбору средств для жителей Аулиекольского района, лишившихся из-за лесного пожара крова и имущества, поддержали военнослужащие Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

В единый общественный фонд помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области "Қайырымдылық КZ" они перечислили 6 млн 200 тыс. тенге.

Кроме того, военнослужащие региональных командований "Юг" и "Восток" отправили пострадавшим три КАМАЗа со строительными материалами, продуктами питания и теплыми вещами. Общий вес гуманитарной помощи составил 23 тонны.

Отметим также, что в тушении пожара в Костанайской области участвовали около 180 военнослужащих из числа офицеров и военнослужащих по контракту.

Они оказали существенную помощь в предотвращении дальнейшего распространения огненной стихии в населенных пунктах Баганалы, Озерное и Новонежинка Аулиекольского района. В ходе проведения противопожарных мероприятий была задействована инженерная техника и транспортно-боевые вертолеты, на которых осуществлялась разведка района и сброс воды на очаги возгорания.

В трудные минуты армия всегда приходит на помощь народу. Так было и в период пандемии COVID-19, и во время наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области, когда военные строили временные дамбы и заградительные сооружения, помогали эвакуировать жителей терпящего бедствие района. Пресс-служба МО РК

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Возгорание произошло на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Площадь пожара составила 43 тыс. га.

В результате были уничтожены и повреждены более 90 жилых домов, 12 человек вынуждены были обратиться за помощью к медикам, погиб один пенсионер. Самолеты МЧС произвели 327 сбросов воды, было задействовано 207 единиц техники, включая пожарные поезда, и 1785 человек личного состава, в том числе Нацгвардии и Минобороны.