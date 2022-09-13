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Президент Казахстана провел встречу с Папой Римским

Президент Казахстана провел встречу с Папой Римским Франциском Фото: akorda.kz
В Акорде состоялась встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском, сообщает Zakon.kz.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи Понтифика во дворце президента. После того как начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский совершили обход почетного караула. Затем в Восточном зале состоялись двусторонние переговоры, передает Акорда.

Приветствуя главу католической церкви, Касым-Жомарт Токаев выразил ему благодарность за приезд в Казахстан.

Ваш первый апостольский визит в Казахстан и в целом регион Центральной Азии наполняет сердца моих соотечественников, вне зависимости от их вероисповедания, огромной радостью и добрыми пожеланиями. Расцениваю ваш визит как яркий пример образцового духовного лидерства во имя интересов благоденствия и справедливости. Весьма символично, что историческое паломничество святого Иоанна Павла II в Казахстан прошло в сентябре 2001 года на фоне глубокого шока, объявшего мир после терактов 11 сентября в США.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана провел встречу с Папой Римским Франциском

Фото: akorda.kz

Президент акцентировал внимание на том, что приезд Папы Римского проходит на фоне серьезного напряжения на международной арене, негативных тенденций в геополитической ситуации в мире.

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Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что пребывание главы католической церкви в Казахстане и его участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий является очень важным событием. По мнению президента, именно от Папы Римского могут исходить импульсы, призывающие к миру и взаимопониманию.

В ходе встречи, прошедшей в духе взаимоуважения и доверия, глава нашего государства и Папа Римский обсудили актуальные вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога, перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также обменялись мнениями по насущным вызовам современности.

Президент Казахстана провел встречу с Папой Римским Франциском

Фото: akorda.kz

13 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в аэропорту Нур-Султана.

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