Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Французский режиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии

Ушел из жизни при помощи эвтаназии Фото: Instagram/Jean-Luc Godard Film
Скончался известный французский режиссер Жан-Люк Годар. Решение уйти из жизни он принял добровольно и прибег к помощи эвтаназии, сообщает Zakon.kz.

Об этом газете Libération рассказали родственники кинематографиста.

Он не был болен, он просто устал. И поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали.

91-летний режиссер проживал в Швейцарии, где легализована эвтаназия.

Новость по теме

Ален Делон намерен уйти из жизни с помощью эвтаназии

Жан-Люк Годар родился в 1930 году в Париже. Он основатель знаменитой французской новой волны, режиссер, открывший миру Жана-Поля Бельмондо.

Его фильмография насчитывает 130 картин, среди которых значились такие ленты, как "Презрение" (1963), "Банда аутсайдеров" (1964), "Безумный Пьеро" (1965) и многие другие.

За свою карьеру он успел опробовать себя в роли кинокритика, актера, монтажера, сценариста и в других специальностях.

Похороны будут проходить в узком семейном кругу.

Читайте также

В казахстанский прокат вышел фильм "Дед" с Владимиром Толоконниковым в главной роли

Сериал "Игра в кальмара" получил премию "Эмми" за лучший сценарий

Актер из сериала "Игра в кальмара" завоевал награду "Эмми"

Константин Вноровский
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
В Алматы предлагают построить третий вокзал
Третий железнодорожный вокзал появится в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления