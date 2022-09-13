Французский режиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии

Скончался известный французский режиссер Жан-Люк Годар. Решение уйти из жизни он принял добровольно и прибег к помощи эвтаназии, сообщает Zakon.kz.

Об этом газете Libération рассказали родственники кинематографиста.

Он не был болен, он просто устал. И поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали.

91-летний режиссер проживал в Швейцарии, где легализована эвтаназия.

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Жан-Люк Годар родился в 1930 году в Париже. Он основатель знаменитой французской новой волны, режиссер, открывший миру Жана-Поля Бельмондо.

Его фильмография насчитывает 130 картин, среди которых значились такие ленты, как "Презрение" (1963), "Банда аутсайдеров" (1964), "Безумный Пьеро" (1965) и многие другие.

За свою карьеру он успел опробовать себя в роли кинокритика, актера, монтажера, сценариста и в других специальностях.

Похороны будут проходить в узком семейном кругу.