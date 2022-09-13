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Ситуация в Украине: получивших гражданство РФ будут наказывать, Украина требует у НАТО гарантий безопасности

Ситуация в Украине 13 сентября Фото: Instagram/zelenskiy_official
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Кремль не рассматривает возможность объявления мобилизации в России, Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем ситуацию в Украине, сообщает Zakon.kz.

  • Украинцы, добровольно получившие гражданство РФ, будут наказаны за госизмену, заявил советник офиса президента Украины Арестович.

  • Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

  • Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность объявления полноценной мобилизации в России.

  • Россияне консолидированы вокруг решений, которые принимает Путин, заявил Песков.

  • Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан РФ документы на оформление туристических виз — Ассоциациация туроператоров РФ.

  • Задания, связанные с конфликтом в Украине, появятся в ЕГЭ по истории, сообщили в Рособрнадзоре.

  • Гарантии безопасности Украины должны включать учения и тренировочные миссии под эгидой НАТО и ЕС, говорится в проекте рекомендаций международной группы по гарантиям безопасности Украины.

  • Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о неприемлемости проекта по гарантиям безопасности Украины. Он предостерег западные страны от попыток ослаблять Россию чужими руками, предупредив, что "отсидеться в чистеньких домах" у них не получится.

  • Правительство Великобритании не стало рассылать приглашения на похороны королевы представителям России, Беларуси и Мьянмы.

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