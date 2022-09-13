Ситуация в Украине: получивших гражданство РФ будут наказывать, Украина требует у НАТО гарантий безопасности

Украинцы, добровольно получившие гражданство РФ, будут наказаны за госизмену, заявил советник офиса президента Украины Арестович.

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность объявления полноценной мобилизации в России.

Россияне консолидированы вокруг решений, которые принимает Путин, заявил Песков.

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан РФ документы на оформление туристических виз — Ассоциациация туроператоров РФ.

Задания, связанные с конфликтом в Украине, появятся в ЕГЭ по истории, сообщили в Рособрнадзоре.

Гарантии безопасности Украины должны включать учения и тренировочные миссии под эгидой НАТО и ЕС, говорится в проекте рекомендаций международной группы по гарантиям безопасности Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о неприемлемости проекта по гарантиям безопасности Украины. Он предостерег западные страны от попыток ослаблять Россию чужими руками, предупредив, что "отсидеться в чистеньких домах" у них не получится.