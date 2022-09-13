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В Баку заявили о гибели 50 азербайджанских военных на границе с Арменией

В Баку заявили о гибели 50 азербайджанских военных на границе с Арменией Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 50 своих военнослужащих в результате действий Армении 12 и 13 сентября на границе с Арменией, сообщает Zakon.kz.
При предотвращении провокации вооруженных сил Армении погибли 50 военнослужащих, в том числе 42 человека из рядов вооруженных сил и 8 человек — военнослужащих Государственной пограничной службы, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 49 армянских военнослужащих.

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