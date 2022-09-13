В Баку заявили о гибели 50 азербайджанских военных на границе с Арменией

Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 50 своих военнослужащих в результате действий Армении 12 и 13 сентября на границе с Арменией, сообщает Zakon.kz.

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