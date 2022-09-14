В ВОЗ заявили, что женщины болеют затяжным коронавирусом в два раза чаще мужчин

Женщины вдвое чаще мужчин страдают от затяжного течения коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Zakon.kz.

Это показали исследования Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, проведенные по заказу Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

Более того, риск резко возрастает среди тяжелых случаев CoViD-19, требующих госпитализации, причем у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины может развиться затяжная форма CoViD, - говорится в исследовании.

Более того, специалисты подчеркивают: для женщин риск заболеть затяжным коронавирусом также больше.

Согласно исследованию, как минимум 17 миллионов человек в 53 странах мира – участниц Европейского региона ВОЗ испытали на себе затяжной коронавирус, который длился не менее трех месяцев. При этом 10–20% инфицированных ковидом долгое время страдали такими последствиями болезни, как усталость, одышка и когнитивная дисфункция.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге заявил о необходимости также изучить проявления затяжного течения коронавируса у вакцинированных и невакцинированных. А глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус констатировал, что треть населения Земли не прошли вакцинацию от коронавируса.