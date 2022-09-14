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Головкин и "Канело" провели дуэль взглядов в Лас-Вегасе

Головкин и Сауль Альварес провели дуэль взглядов Фото: Instagram/gggboxing
Третий бой Головкина и Альвареса состоится утром 18 сентября на T-Mobile Arena. Там же прошли их первый и второй бои — в 2017 и 2018 годах, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес спустя четыре года вновь встретились лицом к лицу в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

Они приняли участие в торжественной «церемонии прибытия» в местном развлекательном комплексе MGM Grand за несколько дней до трилогии.

В первом поединке трилогии была зафиксирована спорная ничья, а в рематче судьи отдали победу мексиканцу — решением большинства голосов.

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