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Житель Акмолинской области добывал золото в собственном сарае

Акмолинец добывал золото в сарае Фото: pixabay
Бизнес разоблачили во время внезапного полицейского рейда. Все оборудование, включая три дробилки и два специальных моющих стола, полицейские изъяли в качестве вещдоков, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области разоблачили незаконный цех по производству золота. Мужчина добывал драгоценный металл прямо в собственном сарае, сообщает КТК.

Чтобы превратить руду в настоящее золото, 33-летний житель аула Бестобе запустил настоящий производственный процесс.

В одном помещении руду дробил на куски и перетирал в песок, в другом – из песка вымывал золото. Тяжелый физический труд заменяло электрооборудование, которое мужчина сделал сам из подручных средств.

Со старателя взяли подписку о невыезде. Полицейские выясняют, как долго он работал и где брал сырье.

Начато досудебное расследование по ст. 295, п. 1, ч. 1 УК РК "Незаконный оборот драгоценных металлов". В настоящее время расследование продолжается.

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