Житель Акмолинской области добывал золото в собственном сарае
В Акмолинской области разоблачили незаконный цех по производству золота. Мужчина добывал драгоценный металл прямо в собственном сарае, сообщает КТК.
Чтобы превратить руду в настоящее золото, 33-летний житель аула Бестобе запустил настоящий производственный процесс.
В одном помещении руду дробил на куски и перетирал в песок, в другом – из песка вымывал золото. Тяжелый физический труд заменяло электрооборудование, которое мужчина сделал сам из подручных средств.
Со старателя взяли подписку о невыезде. Полицейские выясняют, как долго он работал и где брал сырье.
Начато досудебное расследование по ст. 295, п. 1, ч. 1 УК РК "Незаконный оборот драгоценных металлов". В настоящее время расследование продолжается.