В Венгрии допустили пересмотр санкций против России из-за холодов

Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер считает, что с наступлением холодов "реальность стучится в двери каждой страны". Это может побудить европейских лидеров изменить подход к санкциям, сообщает Zakon.kz.

ЕС может пересмотреть санкционную политику в отношении России с наступлением холодов, допустил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщает РБК.

Он отметил, что с наступлением холодного времени года "все больше людей видят реальность". По словам чиновника, когда наступают холода и надо управлять экономикой, "реальность стучится в двери каждой страны".

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Менцер заявил, что Венгрия не поддерживает введение предельной цены на российский газ. Он подчеркнул, что эту меру можно было бы вводить, если бы у Европы было достаточно альтернативных источников получения топлива и она могла бы диктовать условия.

Однако, отметил представитель венгерского МИДа, новое ограничение приведет лишь к тому, что Россия окончательно перестанет поставлять газ в Европу и ситуация с ценами на энергоносители станет еще хуже.

Цены на энергоносители в Европе растут на фоне введенных против России санкций, а также значительного сокращения поставок газа по "Северному потоку". В некоторых европейских странах уже призвали граждан и компании готовиться к трудной зиме.