В Венгрии допустили пересмотр санкций против России из-за холодов
ЕС может пересмотреть санкционную политику в отношении России с наступлением холодов, допустил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщает РБК.
Он отметил, что с наступлением холодного времени года "все больше людей видят реальность". По словам чиновника, когда наступают холода и надо управлять экономикой, "реальность стучится в двери каждой страны".
Менцер заявил, что Венгрия не поддерживает введение предельной цены на российский газ. Он подчеркнул, что эту меру можно было бы вводить, если бы у Европы было достаточно альтернативных источников получения топлива и она могла бы диктовать условия.
Однако, отметил представитель венгерского МИДа, новое ограничение приведет лишь к тому, что Россия окончательно перестанет поставлять газ в Европу и ситуация с ценами на энергоносители станет еще хуже.
Цены на энергоносители в Европе растут на фоне введенных против России санкций, а также значительного сокращения поставок газа по "Северному потоку". В некоторых европейских странах уже призвали граждан и компании готовиться к трудной зиме.