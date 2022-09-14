Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Руководство школ Шымкента выплатило 22 млн тенге штрафов

Школы Шымкента оштрафовали Фото: Zakon.kz
Штрафы назначили за несоблюдение санитарных норм. Специалисты Департамента санэпидемконтроля проведут плановую проверку и в этом учебном году, сообщает Zakon.kz.

Специалисты в прошлом учебном году проверили все образовательные учреждения мегаполиса. В 91 школе выявили нарушения, которые чаще всего были схожи, сообщает "Хабар 24".

В учебных заведениях не соблюдали влажную уборку с дезинфицирующими средствами, была нарушена маркировка инвентаря, в неисправном состоянии находились раковины, а еще целостность школьной мебели вызвала нарекания.

На этот учебный год школы также получили предупреждение о плановой проверке.

По выявленным нарушениям в школах нами были оштрафованы 139 должностных лиц. Сумма штрафа была более 22 миллионов тенге. Из них 85 штрафов были наложены на физические лица, 54 штрафа – на должностные лица. Замруководителя ДСЭК Шымкента Алдаркул Ахметов

Штраф был своевременно оплачен почти в 100% случаев.

Читайте также

7 школ за 7 месяцев построил предприниматель в Шымкенте

Проверить техническое состояние всех школ Казахстана просят в Минпросвещения

Министр науки отказался ответить на вопрос о месте учебы его детей

Данияр Кунафин
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
астрология продолжительность жизни
Названы знаки зодиака, которые не входят в список долгожителей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления