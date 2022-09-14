Руководство школ Шымкента выплатило 22 млн тенге штрафов

Штрафы назначили за несоблюдение санитарных норм. Специалисты Департамента санэпидемконтроля проведут плановую проверку и в этом учебном году, сообщает Zakon.kz.

Специалисты в прошлом учебном году проверили все образовательные учреждения мегаполиса. В 91 школе выявили нарушения, которые чаще всего были схожи, сообщает "Хабар 24".

В учебных заведениях не соблюдали влажную уборку с дезинфицирующими средствами, была нарушена маркировка инвентаря, в неисправном состоянии находились раковины, а еще целостность школьной мебели вызвала нарекания.

На этот учебный год школы также получили предупреждение о плановой проверке.

По выявленным нарушениям в школах нами были оштрафованы 139 должностных лиц. Сумма штрафа была более 22 миллионов тенге. Из них 85 штрафов были наложены на физические лица, 54 штрафа – на должностные лица. Замруководителя ДСЭК Шымкента Алдаркул Ахметов

Штраф был своевременно оплачен почти в 100% случаев.