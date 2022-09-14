Жители сел "250+" провели онлайн более полумиллиона часов

По заверению авторов отчета по статистике интернета Global Digital 2022, человечество в этом году в общей сложности проведет в сети более 12,5 триллионов часов.

Если еще несколько лет назад такие данные были чем-то абстрактным для жителей малых и отдаленных сел нашей страны, то сегодня, благодаря программе "250+" (связь и интернет для СНП с численностью населения 250 и более человек), они сами пополняют эту статистику. Согласно анализу, проведенному Tele2/Altel совокупное время, потраченное сельчанами с начала года, в сети оператора в селах "250+" составило более полумиллиона часов, что коррелирует с мировыми тенденциями.

Об активной интеграции сел "250+" в интернет-пространство, говорят цифры не только присутствия жителей в социальных сетях и мессенджерах, но роста пользования банковскими и государственными онлайн-услугами. Совокупное пользования сельчанами такими сервисами в селах "250+" составило почти 30 тысяч часов в сети Tele2/Altel. С учетом быстрой скорости операций на подобных платформах – это высокий показатель активного использования пришедшего в населенные пункты мобильного интернета для решения важных социальных задач. Сергей Коньков, генеральный директор Tele2/Altel

Фото: Tele2/Altel

В целом уровень проникновения интернета, измеряемый долей пользователей интернета в возрасте от шести лет и старше, в 2021 году в нашей стране составил 90,9% от всего населения. В сравнение с предыдущими годами: 2020 – 85,9% и 2019 – 81,9%, рост более чем очевиден.

При этом в ежегодном отчете о состоянии цифровой сферы Global Digital 2022 говорится, что в начале 2022 года интернетом пользуется лишь 62,5% населения мира.

Фото: Tele2/Altel

За цифрами прироста покрытия, мы всегда видим людей – наших абонентов. Мы понимаем какую роль в сегодняшнем мире занимают онлайн-сервисы и как важно максимально расширять и улучшать сеть, чтобы каждый мог получить все возможности, которые дарят сегодня человечеству интернет-пространство. "250+" не просто проект, мы регулярно посещаем села и это наша созидательная сила, нашедшая отклик в их жителях. Мы строим сеть, предлагаем специальные тарифы, развиваем обучающие и социально-значимые программы для сельчан. Это целая инфраструктура активностей, которую мы ведем уже несколько лет и планируем продолжать развивать. Сергей Коньков

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