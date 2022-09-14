Курсы валют на 14 сентября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 14 сентября 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 473,45 (+1,46) тенге, евро – 481,21 (+2,38) тенге, российского рубля – 7,89 (+0,07) тенге. Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 483 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 478 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 483 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 473,5 тенге, продажи – 475,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 484 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,45 тенге, продажи – 7,55 тенге. Читайте также При переименовании столицы дополнительных средств не потребуется – Минфин РК Курс доллара продолжает расти на торгах Министр энергетики РК рассказал о принимаемых мерах по стабилизации рынка ГСМ

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