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Бей, как Головкин: игра от Parimatch, где каждый может победить Канело

Головкин Канело игра спорт ставки Фото: Parimatch
Пока весь мир с нетерпением ждет решающего боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, беттинг-компания Parimatch решила подарить каждому возможность сразиться с главным соперником казахстанского чемпиона.

Уже скоро, 17 сентября, в Лас-Вегасе состоится долгожданное продолжение противостояния Геннадия GGG Головкина и Сауля Канело Альвареса. Напоминаем, противники встречались дважды – в 2017 и 2018 годах. В первый раз встреча закончилась ничьей, во второй — победой мексиканца решением судей. На этот раз Альваресу предстоит защищать завоеванные титулы WBA, WBC, IBF и WBO.

В поддержку боя Головкина Parimatch запустил масштабную кампанию “ALGGGA” с розыгрышем ценных призов: трех смартфонов iPhone 14 и 2 000 000 тенге. В рамках промо также была запущена интерактивная игра в telegram, симулирующая поединок с Альваресом.

Игрокам предлагается перенестись в Лас-Вегас, примерить на себя роль GGG и отправить Канело в нокаут за три раунда с помощью простой, но увлекательной механики. “Заряжая” удар нажатием на экран, можно закончить бой в считанные секунды одним из сокрушительных ударов самого Головкина. Именно на такой исход надеются казахстанцы. А пока до боя осталось немного, можно скоротать время в игре, готовясь к приближающемуся триумфу казахстанского бокса.

Заходите в игру и помогите Головкину стать абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Розыгрыш iPhone 14 и 2 000 000 тенге состоится 21 сентября в telegram-канале @pmkaz. Принимайте участие и выигрывайте!

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