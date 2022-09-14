Головкин на встречу с "Канело" приехал на дорогом кабриолете
Фото: Instagram/gggboxcing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) приняли участие в торжественной "церемонии дуэли взглядов" перед их третьим поединком, который состоится 17 сентября в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.
Геннадий Головкин опубликовал комментарий на своей странице в Instagram.
Ожидание почти закончилось. Вы готовы к трилоГГГии? Официальный старт Недели боя состоялся сегодня. Мы готовы. Жекпе-жек апталығы бүгін ресми түрде басталды. Дайынбыз, – написал знаменитый боксер.
Боксеры приехали на место торжественных мероприятий на разных автомобилях. Болельщики и представители СМИ сразу увидели разницу.
Казахстанец прибыл на место боя на дорогом классическом спорткаре знаменитого немецкого производителя.
GGG как бы дал понять своим фанатам и боксерскому миру, что его возраст – не помеха, он все так же быстр и молниеносен, как и прежде.
В свою очередь мексиканец Сауль Альварес приехал на лимузине со своей командой.
Третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоится 17 сентября, когда в Казахстане уже будет утро 18 сентября. Начало поединка примерно запланировано на 8:00 по времени Нур-Султана.
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