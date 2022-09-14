Армения заявила о возобновлении боевых действий со стороны Азербайджана

В ночь с 13 на 14 сентября ситуация на армяно-азербайджанской границе оставалась напряженной. Такое заявление сделал пресс-секретарь Министерства Обороны Армении Арам Торосян, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Министерства обороны Республики Армения, были использованы ударные беспилотники в направлении Джермука.

На других направлениях происшествий зафиксировано не было.

Начиная с 8:00, противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, возобновил преднаступательные действия, в частности в направлении Джермук и Верин Шоржа. Пресс-секретарь Министерства Обороны РА Арам Торосян

Он добавил, что Вооруженные Силы Республики Армения предпринимают адекватные ответные действия, продолжая выполнять поставленные боевые задачи.

Несмотря на четкую реакцию международного сообщества на ситуацию, военно-политическое руководство Азербайджана продолжает свои агрессивные действия против суверенной территории Республики Армения, направленные против как военной, так и гражданской инфраструктуры. Арам Торосян

Министерство обороны Республики Армения заявило, что вся ответственность за создавшуюся ситуацию и ее дальнейшее развитие ложится на военно-политическое руководство Азербайджана. В свою очередь в Министерстве Обороны Азербайджана рассказали об обстреле азербайджанских позиций со стороны ВС Армении. По их словам, огонь велся в ночь с 13 на 14 сентября. Под обстрел попали позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском и Лачинском направлениях. Подразделениями ВС Азербайджана предприняты адекватные ответные меры, - говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана. В настоящее время азербайджанские позиции периодически обстреливаются.

Ранее Ереван обвинил Баку в обстреле приграничных городов, в Азербайджане выдвинули Армении обвинения в диверсиях и провокациях

13 сентября по инициативе Армении состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. На Совете стороны договорились направить в Армению миссию во главе с генсекретарем ОДКБ Станиславом Засем, начальником объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым, а также представителей стран – членов ОДКБ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией. Казахстан не будет направлять миротворцев в Армению.

Глава ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан предпринять шаги к деэскалации конфликта.