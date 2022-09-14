"Бавария" дважды поразила ворота "Барселоны" в течение 4 минут

Накануне прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу. Один из интересных поединков состоялся в Мюнхене, где в гости к "Баварии" приехала "Барселона", сообщает Zakon.kz.

Футбольный мир ждал данный поединок с нетерпением, так как все хотели увидеть выход на поле забивного форварда, бывшего игрока "Баварии", а ныне лидера "каталонцев" Роберта Левандовски. Польский нападающий вышел в стартовом составе, но ничем не проявил себя, и его клуб потерпел первое поражение в новом сезоне.

Подопечные Хави на выезде проиграли "Баварии" со счетом 0:2. Первый тайм соперничающие команды завершили без забитых мячей. А вот в начале второй половины мюнхенскому клуба удалось забить два гола. Сначала на 50-й минуте счет открыл Люка Эрнандес, а спустя 4 минуты преимущество немцев увеличил Лерой Сане.

В других встречах первого игрового дня 2-го тура ЛЧ зафиксированы следующие результаты:

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