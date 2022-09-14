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В Акмолинской области увеличили объемы производства продуктов питания

производство овощи Акмолинская область Фото: Берика Ескенова
Акмолинская область за последние годы достигла такого уровня, что полностью обеспечивает свои потребности продовольственной продукцией. Также частично удалось обеспечивать продуктами потребителей нескольких регионов страны.

По данным областного управления предпринимательства и промышленности, сегодня регион полностью обеспечивает потребности населения области в муке, яйцах, мясе скота и птицы, молоке и картофеле. Годовой объем производства данных видов продукции увеличился в несколько раз.

По последним данным, за год в области произведено 200,1 тыс. тонн муки, 793,2 млн. штук яиц, 104,6 тыс. тонн молока, 23,3 тыс. тонн мяса рогатого скота, более 68 тыс. тонн мяса птицы и 268 тыс. тонн картофеля.

Предприниматели региона наряду с внутренним рынком имеют возможность экспортировать свою продукцию в такие страны ближнего и дальнего зарубежья, как Россия, Беларусь, Словакия, Турция, Германия и Чехия.

производство питание Акмолинская область

Фото: Берика Ескенова

В настоящее время темпы производства продукции сельхозтоваропроизводителей области впечатляют. По итогам прошлого года предприниматели Акмолинской области направили в Россию 96 тонн муки на сумму 36,5 тыс. долларов, 38,7 тонн молока на сумму 31,7 тыс. долларов и 155 тонн мяса КРС в Россию и Беларусь, 140 тонн картофельной продукции в Германию, Нидерланды и российское государство, 2619 тонн мяса птицы в Россию и США, установлено, что яйца были экспортированы в Россию, Турцию, Чехию и Словакию.Пресс-служба Управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области

В целом по итогам прошлого года производство муки увеличилось в 1,6 раза, сливочного масла – на 3,3%, мяса птицы – на 7,8%.

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