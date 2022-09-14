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В Ташкентском зоопарке назвали причину смерти жирафа из Алматы

В Ташкентском зоопарке назвали причину смерти жирафа из Алматы Фото: Instagram/tashkent_zoo
13 сентября главный ветеринарный врач Ташкентского зоопарка Махмуд Кузибаев сообщил, что жираф Алатау, привезенный из Алматинского зоопарка, умер вследствие ишемии головного мозга, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором Махмуд Кузибаев подробно рассказал о причине смерти Алатау, опубликовали на странице Ташкентского зоопарка в Instagram.

По результатам анамнеза патологоанатомического вскрытия и лабораторных исследований смерть животного наступила вследствие ишемии головного мозга, возникшей из-за тимпании преджелудков.Главный ветеринарный врач Ташкентского зоопарка Махмуд Кузибаев

По его словам, тимпания в свою очередь образовалась из-за врожденного порока двенадцатиперстной кишки.

Махмуд Кузибаев напомнил, что Алатау поступил в Ташкентский зоопарк в 2016 году в возрасте трех лет.

Все условия содержания и кормления были на должном уровне. Единственное отмечалось, что Алатау отставал в росте и весе. В возрасте 6 лет они уже достигают своего полного роста – до 5 м. Он у нас был ростом 4 м 25 см – это ниже нормы. И вес тоже отставал, – добавил главный ветврач Ташкентского зоопарка.

О смерти 9-летнего жирафа Алатау стало известно 20 августа. Он был единственным жирафом в Ташкентском зоопарке. В течение последней недели у животного наблюдалось снижение аппетита и он начал стремительно терять вес.

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