Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Интерактивная книга "Орал қаласының тарихы" выиграла Гран-при в международном конкурсе

гран-при конкурс книга Уральск Фото: пресс-служба акимата Уральска
В XIX Международном конкурсе "Искусство книги" государств-участников СНГ, проходившем в рамках XXV Московской международной книжной выставки-ярмарки, в номинации "Гран-при" диплом финалиста получила интерактивная книга "Орал қаласының тарихы".

Книга уральских авторов была выпущена в Алматы издательством Liber в 2021 году. Издание вышло под общей редакцией доктора исторических наук, профессора, академика НАН РК и высшей школы НАН РК Туякбая Рысбекова. Руководитель проекта, генеральный директор ТОО Torus.kz Даурен Габдуллаев.

Заявку на конкурс подал директор алматинского издательства Liber Орынбек Анесов.

Уникальный проект, реализованный в рамках государственной программы "Рухани жаңғыру", привлек к себе внимание членов жюри конкурса тем, что эту книгу можно не только читать, но и, благодаря современным IT-технологиям, смотреть. Кроме этого, ее можно постоянно дополнять новой информацией в интернет-версии.

При издании книги была применена AR-технология, позволяющая соединять физический мир с виртуальным, – это, так называемые, книги с дополненной реальностью.

Даурен Габдуллаев и его команда Torus.kz, создавшая этот мощный проект, удививший всех, приложили максимум усилий, чтобы собрать в одной книге все самое важное, интересное, значимое, уникальное. Вообще, над созданием книги трудились несколько десятков человек: ученые-историки, краеведы, литературоведы. В ней использованы редкие фотографии из государственного архива ЗКО, а также из частных коллекций уральцев.

Увидеть книгу можно с помощью смартфона или планшета с доступным интернетом, установив приложение на AR-метку. Здесь можно посмотреть не только отдельные памятники или музейные экспонаты, но и "прогуляться" по всему городу, посмотрев достопримечательности не только в современном виде, но и, двигая курсором, заглянуть вглубь веков, увидеть, каким было то или иное здание сто с лишним лет назад. Прогулку в 3D-формате можно совершить и по городищу Жайык, археологические раскопки которого доказали, что древняя история Уральска датируется XIV веком. Но вполне возможно, что город жил и в IX веке, археологи еще проводят свои исследования и результаты их работы можно будет постепенно вносить в интернет-книгу.Даурен Габдуллаев

Книга издана на казахском языке, также через QR-код ее можно прочитать в переводе на английский и русский языки.

Главная цель проекта – изучение истории одного из древнейших городов Казахстана города Уральска, пути его развития и процветания. Новое информационное интерактивное издание, несомненно, внесет свой значимый вклад в развитие туризма, как внутреннего, так и внешнего.

Читайте также

В Акмолинской области увеличили объемы производства продуктов питания

В Акмолинской области производят более 328 тысяч кубометров кирпича

В Нур-Султане строят газовые котельные

Анастасия Московчук
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
Экономист предсказал крупнейший в истории крах
Экономист предсказал крупнейший в истории крах рынка
Конституционный совет принял решение по обращению Токаева
Конституционный совет принял решение по обращению Токаева
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления