Интерактивная книга "Орал қаласының тарихы" выиграла Гран-при в международном конкурсе

В XIX Международном конкурсе "Искусство книги" государств-участников СНГ, проходившем в рамках XXV Московской международной книжной выставки-ярмарки, в номинации "Гран-при" диплом финалиста получила интерактивная книга "Орал қаласының тарихы".

Книга уральских авторов была выпущена в Алматы издательством Liber в 2021 году. Издание вышло под общей редакцией доктора исторических наук, профессора, академика НАН РК и высшей школы НАН РК Туякбая Рысбекова. Руководитель проекта, генеральный директор ТОО Torus.kz Даурен Габдуллаев.

Заявку на конкурс подал директор алматинского издательства Liber Орынбек Анесов.

Уникальный проект, реализованный в рамках государственной программы "Рухани жаңғыру", привлек к себе внимание членов жюри конкурса тем, что эту книгу можно не только читать, но и, благодаря современным IT-технологиям, смотреть. Кроме этого, ее можно постоянно дополнять новой информацией в интернет-версии.

При издании книги была применена AR-технология, позволяющая соединять физический мир с виртуальным, – это, так называемые, книги с дополненной реальностью.

Даурен Габдуллаев и его команда Torus.kz, создавшая этот мощный проект, удививший всех, приложили максимум усилий, чтобы собрать в одной книге все самое важное, интересное, значимое, уникальное. Вообще, над созданием книги трудились несколько десятков человек: ученые-историки, краеведы, литературоведы. В ней использованы редкие фотографии из государственного архива ЗКО, а также из частных коллекций уральцев.

Увидеть книгу можно с помощью смартфона или планшета с доступным интернетом, установив приложение на AR-метку. Здесь можно посмотреть не только отдельные памятники или музейные экспонаты, но и "прогуляться" по всему городу, посмотрев достопримечательности не только в современном виде, но и, двигая курсором, заглянуть вглубь веков, увидеть, каким было то или иное здание сто с лишним лет назад. Прогулку в 3D-формате можно совершить и по городищу Жайык, археологические раскопки которого доказали, что древняя история Уральска датируется XIV веком. Но вполне возможно, что город жил и в IX веке, археологи еще проводят свои исследования и результаты их работы можно будет постепенно вносить в интернет-книгу. Даурен Габдуллаев

Книга издана на казахском языке, также через QR-код ее можно прочитать в переводе на английский и русский языки.