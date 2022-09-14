Ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы
Члены ономастической комиссии поддержали предложение о переименовании столицы.
Ранее члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса Парламента РК и жители поднимали вопрос о переименовании столицы в город Астана.
Фото: gov.kz
Конституционный совет принял решение по обращению президента РК Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным п. 2 ст. 91 Основного закона, проекта Закона РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".
Вопрос о переименовании столицы в Астану рассмотрят 15 сентября в маслихате.
Фото: gov.kz
На заседании ономастической комиссии мнениями по возращению столице прежнего названия поделились заместитель директора РГУ "Институт истории государства" Министерства науки и высшего образования РК, доктор исторических наук, профессор Б. Аяган, доктор исторических наук, профессор М. Абсеметов, доктор педагогических наук, общественный деятель Т. Кишкашбаев, генеральный директор НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова" Е. Тлешов, директор городского филиала Союза писателей Казахстана, заслуженный деятель Казахстана Д. Капулы и др.