Ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы

В cтолице прошло заседание ономастической комиссии. На нем обсуждали вопрос о переименовании города Нур-Султана в город Астана, сообщает Zakon.kz.

Члены ономастической комиссии поддержали предложение о переименовании столицы.

Ранее члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса Парламента РК и жители поднимали вопрос о переименовании столицы в город Астана.

Фото: gov.kz

Конституционный совет принял решение по обращению президента РК Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным п. 2 ст. 91 Основного закона, проекта Закона РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".

Вопрос о переименовании столицы в Астану рассмотрят 15 сентября в маслихате.

Фото: gov.kz

На заседании ономастической комиссии мнениями по возращению столице прежнего названия поделились заместитель директора РГУ "Институт истории государства" Министерства науки и высшего образования РК, доктор исторических наук, профессор Б. Аяган, доктор исторических наук, профессор М. Абсеметов, доктор педагогических наук, общественный деятель Т. Кишкашбаев, генеральный директор НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова" Е. Тлешов, директор городского филиала Союза писателей Казахстана, заслуженный деятель Казахстана Д. Капулы и др.