Токаев провел ряд встреч с делегатами из других стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий провел встречи с представителями мусульманской общины России и православной церкви, сообщает Zakon.kz.

На встрече с председателем Духовного управления мусульман России Равилем Гайнутдином и председателем Духовного управления мусульман Татарстана Камилем Самигуллином президент выразил им признательность за активное содействие в продвижении высоких целей и задач съезда.

Фото: akorda.kz

Кроме того, глава государства поздравил митрополита Антония с назначением.

Он уточнил, что православная церковь вносит большой вклад в культивирование и продвижение общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

Фото: akorda.kz

По его словам, в Казахстане создаются все условия для развития традиционных религий, в том числе православия.

Также на сайте Акорды отмечено, что глава Казахстана поблагодарил авторитетных лидеров ашкеназского и сефардского раввинатов за участие в работе VII Съезда.

Фото: akorda.kz

Глава государства в своей речи добавил, что Израиль является одним из важных партнеров Казахстана на Ближнем Востоке.

Фото: akorda.kz

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного вице-председателя Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций Малькольма Хонлайна.

В заключение глава Казахстана провел встречу с министром по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия Абделатифом бен Абдулазизом Абдрахманом Аль аш-Шейхом.

Фото: akorda.kz

Глава государства назвал очень важным участие в форуме представителей страны, в которой находятся священные для исламского мира Мекка и Медина.

14 сентября начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в ходе которого Токаев заявил, что съезд стал площадкой межцивилизационного диалога на глобальном уровне.