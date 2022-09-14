Токаев провел ряд встреч с делегатами из других стран
На встрече с председателем Духовного управления мусульман России Равилем Гайнутдином и председателем Духовного управления мусульман Татарстана Камилем Самигуллином президент выразил им признательность за активное содействие в продвижении высоких целей и задач съезда.
Фото: akorda.kz
Он уточнил, что православная церковь вносит большой вклад в культивирование и продвижение общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.
Фото: akorda.kz
Также на сайте Акорды отмечено, что глава Казахстана поблагодарил авторитетных лидеров ашкеназского и сефардского раввинатов за участие в работе VII Съезда.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
В заключение глава Казахстана провел встречу с министром по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия Абделатифом бен Абдулазизом Абдрахманом Аль аш-Шейхом.
Фото: akorda.kz
14 сентября начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в ходе которого Токаев заявил, что съезд стал площадкой межцивилизационного диалога на глобальном уровне.