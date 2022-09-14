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QazaqGaz обеспечит газом 34 тысячи шымкентцев

газ Шымкент Фото: пресс-служба АО "Национальная компания QazaqGaz"
В Каратауском районе Шымкента активно решается проблема обеспечения населения природным газом. Он недавно появился в населенном пункте "Азат".

В мероприятии по подключению газа вместе с акимом города приняли участие депутаты.

Всего здесь проложено 8,9 км газопровода, работы полностью завершены. Голубым топливом будут охвачены 519 абонентов. Ведется работа по абонементированию со стороны нацкомпании QazaqGaz.

газ Шымкент

Фото: пресс-служба АО "Национальная компания QazaqGaz"

В этом году в Шымкенте ведется строительство объектов газоснабжения на 15-ти объектах. В конце года завершится строительство магистральных сетей для населенных пунктов Батыс, Аргымак, Актас, Актас-2, Акжар, Кокбулак, Нуртас, Туран-2, Сауле и Актас. В результате более 34 тысяч человек будут подключены к системе природного газа.

газ Шымкент

Фото: пресс-служба АО "Национальная компания QazaqGaz"

Мурат Айтенов поблагодарил руководство АО "Национальная компания QazaqGaz" за поддержку в реализации этого важного дела. Подрядная организация и представители отрасли пообещали завершить работы по абонементированию до наступления холодов.

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