QazaqGaz обеспечит газом 34 тысячи шымкентцев

В Каратауском районе Шымкента активно решается проблема обеспечения населения природным газом. Он недавно появился в населенном пункте "Азат".

В мероприятии по подключению газа вместе с акимом города приняли участие депутаты.

Всего здесь проложено 8,9 км газопровода, работы полностью завершены. Голубым топливом будут охвачены 519 абонентов. Ведется работа по абонементированию со стороны нацкомпании QazaqGaz.

Фото: пресс-служба АО "Национальная компания QazaqGaz"

В этом году в Шымкенте ведется строительство объектов газоснабжения на 15-ти объектах. В конце года завершится строительство магистральных сетей для населенных пунктов Батыс, Аргымак, Актас, Актас-2, Акжар, Кокбулак, Нуртас, Туран-2, Сауле и Актас. В результате более 34 тысяч человек будут подключены к системе природного газа.

Фото: пресс-служба АО "Национальная компания QazaqGaz"

Мурат Айтенов поблагодарил руководство АО "Национальная компания QazaqGaz" за поддержку в реализации этого важного дела. Подрядная организация и представители отрасли пообещали завершить работы по абонементированию до наступления холодов.