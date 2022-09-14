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Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 15 сентября

Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 15 сентября Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 сентября 2022 года. Большая часть территории страны будет находиться под влиянием обширного холодного антициклона, сообщает Zakon.kz.

Ожидается преимущественно погода без осадков. В ночные часы – туманы и заморозки.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке – осадки, временами сильные, в виде дождя и мокрого снега. РГП "Казгидромет"

На большей части Казахстана ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юго-востоке – порывы до 23-28 м/с, днем на западе, юго-западе, юге – с пыльной бурей.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Акмолинской, Костанайской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской, в северной половине Карагандинской, на севере, востоке Улытауской, Восточно-Казахстанской, на севере Абайской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса. РГП "Казгидромет"

В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, на поверхности почвы заморозки 2°С, днем +16...+18°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +21...+23°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +31...+33°С.

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