Доллар еще подорожал на торгах 14 сентября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 473,91 тенге, поднявшись еще на 0,57 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,90 тенге (+0,06).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 68,03 тенге (-0,36).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 481,21 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473-477 тенге, евро – 474-479 тенге, рос. рубль – 7,3-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 14 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,88%, до 93,17 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть сорта WTI на октябрь подешевели на 0,54%, до 87,31 доллара за баррель.