Футболист "Кайрата" забил самый красивый гол августа
Фото: Twitter/fc_kairat
Профессиональная футбольная лига Казахстана провела открытое голосование среди болельщиков, чтобы определить автора лучшего гола августа 2022 года, сообщает Zakon.kz.
По итогам голосования лучшим голом августа признан результативный удар со штрафного в ворота "Акжайыка" в исполнении защитника "Кайрата" Сергея Кейлера. За гол алматинского игрока голоса отдали 37,55% респондентов, рассказали в пресс-службе ПФЛК.
Второе место в опросе занял гол полузащитника кызылординского "Кайсара" Елисея Горшунова, забитый в ворота "Акжайыка" в пятом туре Кубка Казахстана. Этот мяч набрал 27,2% голосов.В призовую тройку лучших также вошел гол футболиста "Кызыл-Жара" Жиана Мартинса в ворота "Турана" – 15,2%.
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