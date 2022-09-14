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Капитан ХК "Барыс" признан игроком дня в КХЛ

Хоккей Игрок дня Фото: hcbarys.kz
Новый капитан хоккейного клуба "Барыс" канадский форвард Линден Вей объявлен лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня. Это совпало с первой победой столичной команды в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

13 сентября казахстанская дружина на "Барыс Арене" переиграла "Трактор" из Челябинска – 3:1. Большую лепту в этот успех внес канадский легионер, который сумел оформить дубль, и принес долгожданную победу клубу из Нур-Султана. Тем более в этот день на Линдене была большая ответственность, он впервые надел повязку капитана. Канадец с достоинством вынес этот груз ответственности, и к тому же его признали игроком дня в КХЛ.

Хоккей Игрок дня

Фото: Telegram/khl_official

Большая честь, доверие тренерского штаба. Важно быть примером. Тяжело все-таки войти в сезон на чужих площадках. Играть дома приятнее, перед своими болельщиками, ощущать ту энергию, искру. Нам следует продолжать радовать свою публику победами до конца сезона, что и мы постараемся сделать. Наша работа – выкладываться в атаке, мы недовольны своим выездом, так что постарались показать максимум в первом домашнем матче.Линден Вей

"Барыс" после победы над "Трактором" поднялся на 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции и 15 сентября примет обладателя Кубка Гагарина 2021 года – омский "Авангард".

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