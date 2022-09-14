Депутат сравнил оснащение лесхозов с музеем советской техники

Депутат Мажилиса Вера Ким на пленарном заседании палаты призвала правительство улучшить материально-техническое оснащение лесных хозяйств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметила, что материально-техническое обеспечение лесных учреждений осуществляется акиматами на местах за счет средств областных бюджетов и специальных средств этих учреждений.

Между тем, добавила она, уровень бюджетов областей не одинаков и связан с состоянием развития экономики региона, потому чаще всего деньги выделяются по остаточному принципу.

Если обратить внимание на материальную базу наших лесхозов, то она больше напоминает музей советской техники 70-х, чем современный парк природоохранного учреждения. Это приводит к срыву не только важнейших мероприятий, направленных на сохранение лесных экосистем, но и к снижению объемов работ по воспроизводству лесов и лесоразведению. Депутат Мажилиса Вера Ким

Указала она и на многолетний кадровый "голод" лесных хозяйств. И это, по ее словам, во многом связано с тем, что заработная плата, даже с учетом последнего повышения, продолжает быть одной из самых низких в стране. К тому же сотрудники не имеют социального пакета, сельских доплат и подъемных, хотя живут и работают в отдаленных районах.

Учитывая, какие серьезные задачи по восстановлению лесного фонда и недопущению повторных пожаров стоят перед лесхозами, считаем необходимым провести ревизию и предусмотреть выделение средств на укрепление материально-технической базы организаций, а также продолжить работу по повышению уровней заработных плат работникам лесной отрасли с учетом технического персонала. Вера Ким

Депутат также предложила включить работников лесной отрасли в программы "С дипломом в село!" и предусмотреть сельские надбавки.