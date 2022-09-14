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Возродить Национальное космическое агентство предложила депутат

Возродить Национальное космическое агентство предложила депутат Фото: Мажилис Парламента РК
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты предложила рассмотреть возможность возвращения статуса отдельного госоргана Национальному космическому агентству, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Екатерина Смышляева напомнила, что в рамках реформы государственного управления в 2014 году Национальное космическое агентство было упразднено до статуса комитета в составе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. В итоге, по ее словам, поэтапно космическое направление перестало быть стратегическим, что не могло не отразиться на состоянии дел в отрасли.

В качестве примера депутат назвала проект по созданию сборочно-испытательного комплекса, который на данный момент начат, но до сих пор не завершен. С большим промедлением проводится работа, добавила Смышляева, и по строительству КРК "Байтерек", коммерческих проектов по осуществлению пусковых услуг.

В прошлом году Министерство цифрового развития отказалось от проекта по изготовлению спутника KazSat-2R, который должен был заменить в системе связи другой спутник после завершения сроков его эксплуатации. Таким образом, поставив под сомнение существование самодостаточной и независимой системы спутниковой связи, а с ней вместе и информационный суверенитет государства. Получается, что Казахстан, преодолев начальную фазу по формированию новой отрасли для страны, остановился в развитии. Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева

Для успешной реализации следующей фазы (основной и завершающей) она предложила в кратчайшие сроки разработать национальную программу развития космической отрасли с понятными задачами и достижимыми индикаторами и пересмотреть приоритеты в реализации текущих проектов в комической отрасли, исходя из соображений развития и безопасности.

Депутат также предложила рассмотреть возможность возвращения статуса отдельного государственного органа Национальному космическому агентству.

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