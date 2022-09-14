Возродить Национальное космическое агентство предложила депутат

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты предложила рассмотреть возможность возвращения статуса отдельного госоргана Национальному космическому агентству, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Екатерина Смышляева напомнила, что в рамках реформы государственного управления в 2014 году Национальное космическое агентство было упразднено до статуса комитета в составе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. В итоге, по ее словам, поэтапно космическое направление перестало быть стратегическим, что не могло не отразиться на состоянии дел в отрасли.

В качестве примера депутат назвала проект по созданию сборочно-испытательного комплекса, который на данный момент начат, но до сих пор не завершен. С большим промедлением проводится работа, добавила Смышляева, и по строительству КРК "Байтерек", коммерческих проектов по осуществлению пусковых услуг.

В прошлом году Министерство цифрового развития отказалось от проекта по изготовлению спутника KazSat-2R, который должен был заменить в системе связи другой спутник после завершения сроков его эксплуатации. Таким образом, поставив под сомнение существование самодостаточной и независимой системы спутниковой связи, а с ней вместе и информационный суверенитет государства. Получается, что Казахстан, преодолев начальную фазу по формированию новой отрасли для страны, остановился в развитии. Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева

Для успешной реализации следующей фазы (основной и завершающей) она предложила в кратчайшие сроки разработать национальную программу развития космической отрасли с понятными задачами и достижимыми индикаторами и пересмотреть приоритеты в реализации текущих проектов в комической отрасли, исходя из соображений развития и безопасности.

Депутат также предложила рассмотреть возможность возвращения статуса отдельного государственного органа Национальному космическому агентству.