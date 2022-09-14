В Акмолинской области активно развивают легкую промышленность
В свое время, во времена застоя в девяностых годах, ряд промышленных предприятий был безвозвратно разрушен, однако сейчас этот спектр развивается.
На сегодняшний день на предприятиях области трудятся и получают достойный заработок около тысячи человек.
Такие предприятия, как текстильная фабрика "Асыл арман", швейная фабрика "Диас", обувная фабрика "Самхат", известны далеко за пределами Кокшетау и пользуются большой популярностью в других северных регионах страны.
Вышеназванные производства начали возрождать трикотажное полотно, спецодежду и индивидуальную швейную отрасль.
Конечно, сейчас нам очень сложно конкурировать в легкой промышленности с зарубежными производителями. Ведь сейчас 1,1 тыс. тонны синтетических тканей поставляется из Туркменистана, 921,3 тонны мешков и пакетов – из Китая, Таджикистана, России, 63,7 тонны готовой вещевой продукции – из России и Турции, 51,5 тонны текстильных материалов – из России и Польши. Тем не менее у этой отрасли есть будущее. На прошедшем форуме работников легкой промышленности была представлена отечественная продукция, отмечены лучшие и ветераны отрасли.Замруководителя Управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Александр Загребин
В целом, в легкой промышленности региона производство кожаной обуви увеличилось в 1,6 раза, шерстяной обуви – на 5,4 %.
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