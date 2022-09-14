В Акмолинской области активно развивают легкую промышленность

Невзирая на то, что Акмолинская область считается в основном аграрно-индустриальным регионом, где приоритет отдается сельскому хозяйству, легкая промышленность также не стоит на месте.

В свое время, во времена застоя в девяностых годах, ряд промышленных предприятий был безвозвратно разрушен, однако сейчас этот спектр развивается.

На сегодняшний день на предприятиях области трудятся и получают достойный заработок около тысячи человек.

Такие предприятия, как текстильная фабрика "Асыл арман", швейная фабрика "Диас", обувная фабрика "Самхат", известны далеко за пределами Кокшетау и пользуются большой популярностью в других северных регионах страны.

Вышеназванные производства начали возрождать трикотажное полотно, спецодежду и индивидуальную швейную отрасль.

Конечно, сейчас нам очень сложно конкурировать в легкой промышленности с зарубежными производителями. Ведь сейчас 1,1 тыс. тонны синтетических тканей поставляется из Туркменистана, 921,3 тонны мешков и пакетов – из Китая, Таджикистана, России, 63,7 тонны готовой вещевой продукции – из России и Турции, 51,5 тонны текстильных материалов – из России и Польши. Тем не менее у этой отрасли есть будущее. На прошедшем форуме работников легкой промышленности была представлена отечественная продукция, отмечены лучшие и ветераны отрасли. Замруководителя Управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Александр Загребин

В целом, в легкой промышленности региона производство кожаной обуви увеличилось в 1,6 раза, шерстяной обуви – на 5,4 %.