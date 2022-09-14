Лидеры Казахстана и Китая осмотрели выставку об историко-культурных связях двух стран
В экспозицию вошли около 40 археологических артефактов и предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов Национального музея Казахстана, Центрального государственного музея, Музея Первого Президента и Государственного музея искусств им. А. Кастеева.
Новость по теме
Как рассказали лидерам Казахстана и Китая, структура выставки состоит из пяти разделов, отражающих центральную идею экспозиции – показ преемственности развития материальной и духовной культуры казахского и китайского народов.
Новость по теме
14 сентября Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Самолет председателя Китайской Народной Республики приземлился в аэропорту Нур-Султана, где его лично встретил президент Касым-Жомарт Токаев.