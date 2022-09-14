Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Лидеры Казахстана и Китая осмотрели выставку об историко-культурных связях двух стран

РК и КНР Фото: akorda.kz
После завершения официальных переговоров главы государств осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий", которая демонстрирует глубокие историко-культурные связи двух стран с древних времен до современности, сообщает Zakon.kz.

В экспозицию вошли около 40 археологических артефактов и предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов Национального музея Казахстана, Центрального государственного музея, Музея Первого Президента и Государственного музея искусств им. А. Кастеева.

Новость по теме

Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран"

Как рассказали лидерам Казахстана и Китая, структура выставки состоит из пяти разделов, отражающих центральную идею экспозиции – показ преемственности развития материальной и духовной культуры казахского и китайского народов.

Новость по теме

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином

14 сентября Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Самолет председателя Китайской Народной Республики приземлился в аэропорту Нур-Султана, где его лично встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

Читайте также

Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран"

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином

Касым-Жомарт Токаев лично встретил Си Цзиньпина

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Цзиньпин Си Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
Экономист предсказал крупнейший в истории крах
Экономист предсказал крупнейший в истории крах рынка
Конституционный совет принял решение по обращению Токаева
Конституционный совет принял решение по обращению Токаева
Заморозки, туман и дожди с грозой ожидаются в Казахстане 14 сентября
Заморозки до 3 градусов ожидаются в двух областях Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления