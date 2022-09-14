Лидеры Казахстана и Китая осмотрели выставку об историко-культурных связях двух стран

После завершения официальных переговоров главы государств осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий", которая демонстрирует глубокие историко-культурные связи двух стран с древних времен до современности, сообщает Zakon.kz.

В экспозицию вошли около 40 археологических артефактов и предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов Национального музея Казахстана, Центрального государственного музея, Музея Первого Президента и Государственного музея искусств им. А. Кастеева.

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