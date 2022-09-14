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Назначен новый вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

назначение Фото: primeminister.kz
Согласно постановлению правительства Казахстана, должность занял Серикалий Мукатаев, сообщает Zakon.kz.

Мукатаев родился в 1964 году в Алматинской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт. Трудовую деятельность начал в 1990 году мастером Саркандской передвижной механической колонны-55, где на различных должностях проработал до 1997 года.

Также он работал в ЖКХ, отделе культуры и начальником отдела транспорта и автомобильных дорог Саркандского района. Кроме того, занимал руководящие должности в Балкаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МСХ РК.

С июля 2020 года по настоящее время являлся директором филиала "БАК им. Д. Кунаева" РГП "Казводхоз" КВР МЭГПР РК.

 

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