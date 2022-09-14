Лихач, пытавшийся прославиться в TikTok, выплатит штраф в Таразе

Молодой человек был оштрафован за нарушение ряда правил дорожного движения, передает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, с помощью камер видеонаблюдения специальная мониторинговая группа выявила факт грубого нарушения ПДД водителем автомобиля Lada. Когда патрульные полицейские прибыли на место, нарушитель попытался скрыться на большой скорости. При этом съемка всего происходящего велась на мобильный телефон пассажира, после чего была выложена в TikTok.

Автовладельца привлекли к административной ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения по ст. 590 ч. 9 "Не прошедшее государственный или обязательный технический контроль", ст. 590 ч. 2 "Без государственного регистрационного номера", ст. 599 ч. 2 "Проезд на запрещающий сигнал светофора" КоАП РК. Общая сумма штрафа составила свыше 76 тыс. тенге. Автомобиль водворен на специальную стоянку.