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Законодательство РК

На 1,2 млн тенге обманул мошенник жительницу Павлодара

Телефон Фото: pexels
Злоумышленник по телефону представился жертве сотрудником банка и заинтересовал ее выгодным предложением, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, павлодарке позвонил неизвестный и представился Андреем, якобы он является ведущим менеджером одного из банков по работе с депозитами.

Лже-менеджер рассказал женщине об увеличении процентной ставки на 1% и предложил оформить дополнительное соглашение в режиме онлайн. После согласия жертвы ей на телефон пришло сообщение с шестизначным кодом, который она продиктовала собеседнику. Позже дама все же заподозрила неладное и положила трубку, но через 15 минут обнаружила списание с двух депозитов порядка 1,2 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 ч. 2 п. 4 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, подозреваемых в данном преступлении.

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