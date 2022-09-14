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9 детей отравились в школьной столовой в Павлодарской области

Школа Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел в одной из школ Щербактинского района. Информация о пострадавших учениках появилась 9 сентября, сообщает Zakon.kz.

В районную больницу детей госпитализировали с жалобами на тошноту, рвоту, боль в животе и повышенную температуру. Пятеро ребят отправлены на амбулаторное лечение, четверо госпитализированы в детскую областную больницу.

По версии санэпидемиологов, дети отравились именно в школе.

В пресс-службе Управления образования Павлодарской области нам рассказали, что услуги питания в учебном заведении оказывает некое ИП "Абуев".

На данный момент проводится эпидемиологическое расследование. По результатам проверки будут приняты меры в отношение ответственных лиц. Управление образования Павлодарской области

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