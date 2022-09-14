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14-летний школьник разбился насмерть на мотоцикле в области Жетісу

трагедия, ДТП, подросток Фото: пресс-служба ДП области Жетісу
Трагедия произошла в селе Талдыбулак Кербулакского района. Подросток, управляя мотоциклом китайского производства, выехал со второстепенной улицы на главную, где столкнулся с автомашиной Nissan Maxima, сообщает Zakon.kz.

Ребенок получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия.

ДТП

Фото: пресс-служба ДП области Жетісу

Сотрудники районной полиции выясняют все обстоятельства дорожной аварии.

трагедия, подросток, мотоцикл

Фото: пресс-служба ДП области Жетісу

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК.

Полиция региона выражает соболезнование семье погибшего ребенка. Уважаемые взрослые, просим вас более ответственно исполнять свои родительские обязанности и внимательно смотреть за детьми. Не позволяйте им игнорировать ПДД и требования дорожной безопасности. Разъясняйте им с какого возраста и при каких условиях дается законное право на управление мото- и автотранспортом. Берегите своих детей. Пресс-служба Департамента полиции области Жетісу

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