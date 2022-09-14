14-летний школьник разбился насмерть на мотоцикле в области Жетісу

Фото: пресс-служба ДП области Жетісу

Трагедия произошла в селе Талдыбулак Кербулакского района. Подросток, управляя мотоциклом китайского производства, выехал со второстепенной улицы на главную, где столкнулся с автомашиной Nissan Maxima, сообщает Zakon.kz.

Ребенок получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия. Фото: пресс-служба ДП области Жетісу Сотрудники районной полиции выясняют все обстоятельства дорожной аварии. Фото: пресс-служба ДП области Жетісу По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК. Полиция региона выражает соболезнование семье погибшего ребенка. Уважаемые взрослые, просим вас более ответственно исполнять свои родительские обязанности и внимательно смотреть за детьми. Не позволяйте им игнорировать ПДД и требования дорожной безопасности. Разъясняйте им с какого возраста и при каких условиях дается законное право на управление мото- и автотранспортом. Берегите своих детей. Пресс-служба Департамента полиции области Жетісу Читайте также Девять детей отравились в школьной столовой в Павлодарской области Кыргызские и таджикские военные пострадали в перестрелке на границе Жительница Талдыкоргана упала с балкона пятого этажа

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