Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Спасатели Усть-Каменогорска помогли котенку спуститься с высоты около 25 метров

спасатель Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Застрявшего на дереве питомца заметил житель района Новая Согра Сергей Сидоров, сообщает Zakon.kz.

Мужчина обратился за помощью к сотрудникам ДЧС ВКО, когда понял, что весь день котенок просидел на высоте около 25 м и самостоятельно не смог спустится на землю.

Прибыв на место происшествия, развернув автолестницу, сотрудник пожарной части №5 Александр Овчинников поднялся за четвероногим.

Перепуганный кот не сопротивлялся и дал его спасти. Успешно провели всю операцию. Сейчас животное в полной безопасности. Александр Овчинников

ДЧС ВКО напоминает при чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.

Читайте также

Три человека пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Текели

Самосвал раздавил автомобиль с рабочими на карьере: установлен виновник

В Алматы "заминировали" здание

Елена Беляева
Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
Экономист предсказал крупнейший в истории крах
Экономист предсказал крупнейший в истории крах рынка
расширен перечень лиц, которым не требуется получение разрешения на работу
В Казахстане расширили перечень иностранцев, которым не требуется разрешение на работу
курсы валют
Курсы валют на 14 сентября в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления