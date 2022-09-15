Спасатели Усть-Каменогорска помогли котенку спуститься с высоты около 25 метров
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Застрявшего на дереве питомца заметил житель района Новая Согра Сергей Сидоров, сообщает Zakon.kz.
Мужчина обратился за помощью к сотрудникам ДЧС ВКО, когда понял, что весь день котенок просидел на высоте около 25 м и самостоятельно не смог спустится на землю.
Прибыв на место происшествия, развернув автолестницу, сотрудник пожарной части №5 Александр Овчинников поднялся за четвероногим.
Перепуганный кот не сопротивлялся и дал его спасти. Успешно провели всю операцию. Сейчас животное в полной безопасности. Александр Овчинников
ДЧС ВКО напоминает при чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.
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