События в Украине: Киев рассчитывает стать членом ЕС через 2 года, Зеленский подписал законопроект о закупке газа в кредит
Еврокомиссия предложила разрешить странам ЕС устанавливать цену на электричество ниже себестоимости за счет дотаций.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что поедет в Киев на переговоры с Зеленским.
Глава Евродипломатии Боррель сообщил, что предложит странам ЕС предоставить Украине новое финансирование на поставку вооружений.
Россия отреагирует негативно, если киевский проект гарантий безопасности будет подписан, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.
Границы Херсонской области надежно защищены Вооруженными силами РФ, заявил представитель правительства региона Елисеев.
В Украине разработали законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за получение российского гражданства.
Украина рассчитывает стать членом ЕС через 2 года, заявил премьер Украины Шмыгаль.