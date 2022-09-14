Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

События в Украине: Киев рассчитывает стать членом ЕС через 2 года, Зеленский подписал законопроект о закупке газа в кредит

Украина Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября подписал законопроект о закупке газа в кредит на 344 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

  • Еврокомиссия предложила разрешить странам ЕС устанавливать цену на электричество ниже себестоимости за счет дотаций.

  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что поедет в Киев на переговоры с Зеленским.

  • Глава Евродипломатии Боррель сообщил, что предложит странам ЕС предоставить Украине новое финансирование на поставку вооружений.

  • Россия отреагирует негативно, если киевский проект гарантий безопасности будет подписан, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

  • Границы Херсонской области надежно защищены Вооруженными силами РФ, заявил представитель правительства региона Елисеев.

  • В Украине разработали законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за получение российского гражданства.

  • Украина рассчитывает стать членом ЕС через 2 года, заявил премьер Украины Шмыгаль.

Читайте также

Китай всегда будет надежным другом и партнером Казахстана – Си Цзиньпин

Стала известна дата отправки миссии ОДКБ в Армению

Армянская и таджикская стороны заявили о жертвах при обстрелах на границе

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
Экономист предсказал крупнейший в истории крах
Экономист предсказал крупнейший в истории крах рынка
расширен перечень лиц, которым не требуется получение разрешения на работу
В Казахстане расширили перечень иностранцев, которым не требуется разрешение на работу
Конституционный совет принял решение по обращению Токаева
Конституционный совет принял решение по обращению Токаева
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления