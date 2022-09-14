События в Украине: Киев рассчитывает стать членом ЕС через 2 года, Зеленский подписал законопроект о закупке газа в кредит

Еврокомиссия предложила разрешить странам ЕС устанавливать цену на электричество ниже себестоимости за счет дотаций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что поедет в Киев на переговоры с Зеленским.

Глава Евродипломатии Боррель сообщил, что предложит странам ЕС предоставить Украине новое финансирование на поставку вооружений.

Россия отреагирует негативно, если киевский проект гарантий безопасности будет подписан, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

Границы Херсонской области надежно защищены Вооруженными силами РФ, заявил представитель правительства региона Елисеев.

В Украине разработали законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за получение российского гражданства.