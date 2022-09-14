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Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в области Жетісу

авто Фото: Zkon.kz
ДТП произошло вечером 14 сентября близ села Айнабулак в Коксуском районе, сообщает Zakon.kz.

39-летний мужчина за рулем автомашины Mitsubishi Delica на 203 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск допустил наезд на 66-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.

Пожилой мужчина погиб на месте происшествия.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК.

Уважаемые водители, призываем вас к бдительности на автодорогах, особенно в темное время суток. Не игнорируйте допустимый скоростной режим и требования ПДД. Пресс-служба Департамента полиции области Жетісу

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Область Жетісу Алматы Усть-Каменогорск
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