Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в области Жетісу
Фото: Zkon.kz
ДТП произошло вечером 14 сентября близ села Айнабулак в Коксуском районе, сообщает Zakon.kz.
39-летний мужчина за рулем автомашины Mitsubishi Delica на 203 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск допустил наезд на 66-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.
Пожилой мужчина погиб на месте происшествия.
По факту с назначением необходимых экспертиз начато расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК.
Уважаемые водители, призываем вас к бдительности на автодорогах, особенно в темное время суток. Не игнорируйте допустимый скоростной режим и требования ПДД. Пресс-служба Департамента полиции области Жетісу
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