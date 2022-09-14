Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в области Жетісу

ДТП произошло вечером 14 сентября близ села Айнабулак в Коксуском районе, сообщает Zakon.kz.

39-летний мужчина за рулем автомашины Mitsubishi Delica на 203 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск допустил наезд на 66-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.

Пожилой мужчина погиб на месте происшествия.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК.