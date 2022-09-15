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Самосвал раздавил автомобиль с рабочими на карьере: установлен виновник

самосвал Фото: Instagram/etozhez
Комиссия провела расследование по факту смертельного ДТП на предприятии, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", эксперты признали стопроцентную вину работодателя. Инспекторы отмечают, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения и, не заметил другое авто, так как компания не организовала должным образом дорожные работы и не обеспечила безопасные условия для движения транспорта.

Сообщается, что совокупность многих причин и привела к трагедии.

Результаты расследования комиссия направит в полицию.

По итогам проведения специального расследования была установлена 100 % вина работодателя ТОО "Kazakhmys Coal". Так же были определены ответственные лица, допустившие нарушение норм трудового законодательства. Это недостаточный контроль со стороны дорожного мастера, начальника участка. И неудовлетворительная организация дорожных работ, которая выразилась – водителем нарушены правила дорожного движения. Пресс-секретарь Управления по инспекции труда Карагандинской области Айзада Жумабекова

28 августа на угольном разрезе "Молодежный" в Карагандинской области произошел несчастный случай. "БелАЗ" в буквальном смысле переехал УАЗ: погибли двое рабочих.

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