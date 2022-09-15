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В Алматы "заминировали" здание

поиск Фото: polisia.kz
Полицейские проверили информацию о заложенной бомбе в здании по улице Жамбула, дом 31, сообщает Zakon.kz.

Бойцы подразделения специального назначения "Арлан" совместно с кинологами в 22:43 зашли в здание для осмотра. Также на месте работали спасатели. Они оцепили территорию.

В 23:28 представители служб реагирования пришли к выводу, что бомбы в здании нет.

Отметим, что 26 августа с подобным заявлением в полицию обратился мужчина. Он заявил, что заминированы несколько зданий судов в Алматы и Алматинской области. Тогда взрывных устройств тоже не нашли.

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Елена Беляева
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