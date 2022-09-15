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Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата мира по женской борьбе

борьба Фото: olympic.kz
В Белграде продолжается чемпионат мира по видам борьбы. В женских соревнованиях Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба Национального олимпийского комитета, она пробилась в 1/2 финала в весовой категории до 72 килограммов. турнирный путь спортсменка начала с четвертьфинала, так как является первой сеяной ЧМ.

Первую схватку она провела против Светланы Окназаровой из Узбекистана. Ее Бакбергенова прошла досрочно за счет технического преимущества (10-0).

Добавим, что на прошлогоднем ЧМ казахстанка завоевала серебряную медаль.

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