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Автомобиль с Зеленским попал в ДТП в Киеве

Зеленский попал в ДТП Фото: Twitter/ZelenskyyUA
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, сообщает Zakon.kz.

Произошло столкновение легкового автомобиля с машиной президента Украины и транспортом сопровождения. Врач осмотрел Зеленского, серьезных травм президент не получил, сообщает Deutsche Welle.

Произошло столкновение легкового автомобиля с машиной главы государства и транспортом сопровождения, рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Врачи, сопровождающие украинского лидера, оказали водителю легкового автомобиля неотложную помощь и передали скорой помощи, добавил пресс-секретарь президента.

По словам Никифорова, выяснением обстоятельств ДТП займутся правоохранители.

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