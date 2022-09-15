Автомобиль с Зеленским попал в ДТП в Киеве
Фото: Twitter/ZelenskyyUA
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, сообщает Zakon.kz.
Произошло столкновение легкового автомобиля с машиной президента Украины и транспортом сопровождения. Врач осмотрел Зеленского, серьезных травм президент не получил, сообщает Deutsche Welle.
Произошло столкновение легкового автомобиля с машиной главы государства и транспортом сопровождения, рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Врачи, сопровождающие украинского лидера, оказали водителю легкового автомобиля неотложную помощь и передали скорой помощи, добавил пресс-секретарь президента.
По словам Никифорова, выяснением обстоятельств ДТП займутся правоохранители.
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