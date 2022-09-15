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Дети с окраины Шымкента ходят в школу за 5 километров

Дети из села близ Шымкента идут в школу за 5 километров Фото: Zakon.kz
Жители села Актас предложили чиновникам отдать своих детей в местную школу. Ее пока нет, поэтому учиться придется в соседнем ауле Акжар, сообщает Zakon.kz.

Ученики уже привыкли выезжать на учебу за несколько часов до начала уроков. Многие едут в небольшом автобусе – жители организовали местную развозку. А кто не успел, тот идет пешком, сообщает КТК.

Единственная на всю округу школа рассчитана на 600 мест, поэтому занятия проводят в три смены.

5 километров. Пока дети дойдут до школы, с ними может случиться все что угодно. Темно, собаки, ни тротуара, ни освещения. Из каждого дома по трое-четверо детей выходят. Куда мы только ни обращались, нигде нас не слышат. Жительница села Актас Куляш Даткабекова

Села Актас и Акжар по документам уже давно присоединили к Шымкенту. В микрорайоне Актас проживает почти 700 семей, как говорят чиновники, школа здесь пока не предусмотрена.

Из-за того, что общественный транспорт курсирует с задержками, родители арендовали для детей микроавтобус. Одно место обходится в 5 тысяч в месяц.

Мы уже шесть лет точно просим построить нам школу. В гороно ходили, в акимат ходили. Там только обещают и ничего не делают. Ладно – школу… Хотя бы, пока ее не построят, выделите нам автобус, чтобы дети помещались, или «Газель» бесплатную. Жительница села Актас Акмарал Мырзакулова

Оказалось, что организация перевозок не входит в компетенцию чиновников от образования. Там о проблеме знают и намерены ее решить. Как вариант, к имеющейся школе планируют пристроить дополнительный корпус на 300 мест.

Чтобы построить школу, нужно определенное количество детей. В Актасе 700 учащихся нет. Сейчас точно не скажу, сколько там учеников. Мы попросили местных жителей предоставить нам данные, но они так и не дали. По поводу развозки: это не наш вопрос. Сейчас мы планируем увеличить количество мест в школе в Акжаре. Главный специалист Управления образования Шымкента Кайрат Дуйсенбиев

Уже в следующем году эту школу ждет расширение. А строительство новой в многострадальном микрорайоне Актас не предусмотрено. По крайней мере, в ближайшие три года.

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