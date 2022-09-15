В Армении начался протест за импичмент Никола Пашиняна

Участники протестной акции собрались у здания парламента в Ереване. Они призвали депутатов оппозиционных партий прийти к месту и объявить импичмент премьер-министру Армении, сообщает Zakon.kz.

В частности, протестующие ожидают депутатов от оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею", сообщает Sputnik Армения.

У импровизированной сцены возле армянского парламента выступают различные спикеры.

Также протестующие отметили, что заставят подписать документ для обеспечения кворума депутатов от правящей партии "Гражданский договор". Они планируют обнародовать адреса проживания представителей "Гражданского договора", чтобы привести их силой в случае, если депутаты от власти не явятся в Национальное Собрание для объявления вотума недоверия Пашиняну.

Для запуска процесса импичмента необходимы подписи одной трети парламентариев – 36 человек, тогда как обе оппозиционные парламентские фракции насчитывают 35 депутатов. А для импичмента нужны голоса 54 депутатов.

Жители Еревана вышли с требованием отставки главы армянского правительства после заявлений Пашиняна о готовящемся мирном документе с Азербайджаном после недавнего вооруженного конфликта.

Позже Никол Пашинян вышел в прямой эфир в соцсети и заверил, что никакого документа с Азербайджаном он не подписал.

Служба нацбезопасности Армении также выступила с разъяснениями. В пресс-службе ведомства отметили, что "речь Никола Пашиняна была искажена и фальсифицирована различными СМИ".

14 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.

В ночь на 13 сентября резко обострилась обстановка в отдельных районах армяно-азербайджанской границы.

В этот же день по инициативе Армении состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. На Совете стороны договорились направить в Армению миссию во главе с генсекретарем ОДКБ Станиславом Засем, начальником объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым, а также представителей стран – членов ОДКБ.

Генсек ООН также призвал Азербайджан и Армению к деэскалации конфликта.